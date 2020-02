Marc Lavoine : Ses confidences sur sa maladie héritée de sa mère

Tout semble sourire à Marc Lavoine. Le chanteur possède une belle carrière et il vient également de rajouter une nouvelle compétence à son CV. En effet, Marc Lavoine est l'un des quatre juges de l'émission "The Voice" cette année, aux côtés de Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Cette nouvelle expérience semble ravir le chanteur âgé de 57 ans, cependant, il doit faire face à un trouble assez particulier. Invité sur le plateau de "Ça ne sortira pas d'ici", ce mercredi 26 février, Marc Lavoine a fait quelques confidences sur sa vie professionnelle mais aussi sur sa vie privée à Michel Cymes. Il a notamment révélé être atteint d'une maladie héréditaire, du côté de sa mère, la maladie de la lypemanie. Si ce terme est peu employé, Michel Cymes a expliqué la signification médicale : "Lype vient du grec et signifie tristesse.".

la maladie de la lypemanie

Cependant, il ne faut pas confondre la maladie de lypemanie avec la dépression. Sur le plateau de "Ça ne sortira pas d'ici", Marc Lavoine a d'ailleurs tenu à préciser : "Je trouve ça important de nommer les choses comme elles sont. La mélancolie c'est une chose, la lypemanie, c'est une autre forme de mélancolie. Dépression, c'est un terme d'un coup, on rentre dans un truc angoissant, et je ne crois pas que ce soit aussi angoissant que ça. Mon père avait un dictionnaire de médecine, il avait été infirmier pendant la guerre d'Algérie et c'est lui qui trouvait de temps en temps les choses que nous avions. Et un jour, quand ma mère est partie en maison de repos, il a ouvert son truc, il a dit 'mélancolie, lypemanie' voilà ce qu'a votre mère.".

"Je me soigne tous les jours"

Par ailleurs, le coach de The Voice a ajouté : "C'était une façon poétique et moins violente de nous annoncer que notre mère faisait parfois des dépressions. Je suis né en temps de paix dans les années 60 avec des parents hippies et les cheveux longs (...) Les enfants de cette époque n'ont pas eu la même enfance que la mienne. La mienne est une mélancolie de bourgeois. Honnêtement je vais très bien, mais je me soigne tous les jours, j'essaye d'aller bien. Ma mère me disait 'Quand ça ne va pas, ça va quand même'. C'est quand même très beau la vie, il faut aimer la vie et choisir la vie.". Une belle note positive pour conclure ce sujet douloureux.

Par Solène Sab