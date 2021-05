Marc Lavoine : Ses touchantes confidences sur l’hospitalisation de son fils

Marc Lavoine est un chanteur engagé. Le chanteur a décidé de lancer une opération nommée Mon Cartable connecté, qui permet aux enfants hospitalisés de garder le contact avec leurs camarades de classe et leur professeur. Ces fameux cartables se présentent donc sous la forme de petites valises qui contiennent tout ce qu’il faut pour permettre de suivre des cours à distance. Une belle initiative que Marc Lavoine a évoqué dans les pages du Figaro : "On en est à 500 cartables distribués, et ces cartables ont vraiment changé la vie de ceux qui l'ont eu. C'est une fenêtre vers l'extérieur, cela les motive. Tous ceux qui en ont bénéficié sont passés en classe supérieure avec de très bons résultats". Marc Lavoine a même été récompensé pour cette opération puisque ce mardi 25 mai, le chanteur a obtenu le prix Adami de l’artiste citoyen engagé.

"Cela remet bien de choses en place"

Et si Marc Lavoine a à coeur d’aider cette opération mise en place depuis 2016, c’est qu’il a connu il y a quelques années un moment difficile, l’hospitalisation de l’un de ses fils. Nos confrères du Figaro en ont dit plus à ce propos : "Il a été bouleversé par cette expérience mais aussi par la maturité de son fils et celle de tous les enfants malades". De son côté, Marc Lavoine a confié : "Ils ne se plaignent pas, ont une relation avec la vie en direct. Leur coeur grandit. Cela remet beaucoup de choses en place. J'ai vécu des moments parfois difficiles, notamment avec les autistes. Mais il y a eu beaucoup de grands moments, de fous rires. Les victoires sont beaucoup plus grandes quand elles se produisent avec des gens qui a priori étaient mal partis. Quand on ne vit pas avec ces gens-là, on vit en moins grand".

Par Alexia Felix