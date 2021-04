Marc Lavoine : son ex Sarah Poniatowski a aussi retrouvé l'amour

Les deux ex ont chacun refait leur vie. Mariés pendant 24 ans, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski annonçaient en mars 2018 leur séparation et leur intention de divorcer. Le chanteur et la designer ont eu ensemble trois enfants : Yasmine, née le 22 janvier 1998, Roman, né le 29 mai 2007 et Milo, né le 1er juillet 2010. Après de longues années de relation, le couple a suivi des chemins séparés mais tout en bons termes pour le bien-être de leurs enfants. "Ce qui serait horrible, c'est de se fâcher. Une vraie défaite. Notre responsabilité c'est de rester une famille quoiqu'il arrive" avait confié Marc Lavoine dans L'Obs. Depuis leur rupture, le chanteur a retrouvé l'amour avec la romancière Line Papin.

Sarah Poniatowski a aussi retrouvé l'amour

Tandis que Marc Lavoine s'est marié une troisième fois en juillet 2020, son ex-épouse est aussi à nouveau en couple. Dans les colonnes du Figaro Madame ce vendredi 16 avril, Sarah Poniatowski s'est confiée sur sa vie personnelle. A la question de savoir ce qu'elle emporterait avec elle sur une île déserte, la décoratrice d’intérieur a répondu : "Mes trois enfants et mon homme". Sans en dire davantage, Sarah Poniatowski a ainsi laissé entendre qu'elle vit une nouvelle relation amoureuse. Toujours soudés autour de leurs enfants, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski ont définitivement tourné la page de leur histoire d'amour.

Par Marie Merlet