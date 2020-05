Marie Laforêt : ses enfants se confient sur son dernier projet

C'est une nouvelle qui avait attristé la France entière. La chanteuse Marie Laforêt nous quittait le 2 novembre 2019. L'interprète de Les vendanges de l'amour est décédée à l'âge de 80 ans. Mais avant de partir, elle a travaillé sur un album intégral qui regroupait 18 CD avec 377 titres donc 28 inédits. Pour l'accompagner, elle avait décidé d'écrire un livret de 48 pages. On peut, à l'intérieur, découvrir ses derniers mots "Je vous confie ma vie de chanteuse. Prenez-en soin. Elle fut faite avec un coeur simple et honnête", comme le révèle le Parisien. C'est dans une interview accordée au journal que ses enfants se sont confiés sur ce projet qui est sorti il y a quelques semaines.

des titres inédits sauvés de justesse

"Notre mère y tenait beaucoup. Elle voulait montrer l'artiste qu'elle avait été globalement et la partie qui lui avait tenu le plus à cœur, ses chansons 'world', car elle parlait plusieurs langues et a toujours adoré voyager…" Lisa Azuelos qui s'est exprimée sur le sujet sur Instagram, raconte ensuite d'où vient le projet fou de sa mère. "Nous sommes partis en vacances avec ma fille de 25 ans et une amie de celle-ci, qui était fan. Maman s'est rendu compte qu'elle était connue par un public jeune. Cela a éveillé en elle cette possibilité". Avant d'ajouter : "Maman n'aimait pas trop sa voix et a fui la scène. Et elle n'aimait pas les combines du show-biz. Elle disait que c'était un métier de cons".

Elle avait donné à un fan la mission de retrouver des chansons très rares ou jamais entendues. Et ces titres inédits, c'est sans aucun doute grâce à ce lui, Yohann Masson, que les gens peuvent les écouter. "Je suis allé la voir fin 2014 à RTL pour l'inciter à remettre ses disques en valeur. D'abord sceptique, elle m'a fait finalement confiance, car elle voyait bien que j'avais un métier et ne faisais pas ça par intérêt, et nous avons travaillé sur son intégrale". Il confie ensuite avoir frôlé la catastrophe en récupérant "d'énormes sacs remplis de bandes", que la chanteuse s'apprêtait à jeter et qui composent désormais cinq CD de l'intégrale.

Par J.F.