Marilyn Manson accusé d’agressions sexuelles : Dita Von Teese, son ex-femme, réagit

Marilyn Manson est dans la tourmente depuis le début de la semaine. Son ancienne compagne, la comédienne Evan Rachel Wood a déclaré sur Instagram avoir été victime d'agressions sexuelles de la part du chanteur. "Le nom de mon agresseur est Brian Warner, que le monde connaît mieux sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me manipuler lorsque j'étais adolescente, et il a abusé de moi de manière horrible durant des années (…) Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux, et pour interpeller les nombreuses entreprises qui l'ont laissé faire, avant qu'il ne ruine d'autres vies. Je soutiens les multiples victimes qui ne se tairont plus". À la suite de son témoignage, quatre autres femmes ont confié avoir elles aussi été abusées.

"Si ça avait été le cas, je ne l’aurais pas épousé"

Tous les regards se sont tournés sur Dita Von Teese. Le mannequin burlesque emblématique du Crazy Horse est enfin sortie du silence. Sur Instagram, elle a posté une photo dans laquelle elle déclare : "J’ai digéré les informations qui ont éclaté lundi au sujet de Marilyn Manson. Je remercie de leur gentillesse tous ceux qui se sont inquiétés de mon bien-être. Sachez que les détails qui ont été rendus publics ne correspondent pas à mon expérience personnelle durant les 7 ans que nous avons passés en couple. Si ça avait été le cas, je ne l’aurais pas épousé en décembre 2015. Je l’ai quitté 12 mois plus tard en raison de son infidélité et de sa consommation de drogue", a-t-elle écrit.

Dita Von Teese a ensuite délivré un message sur la question des violences conjugales : "Les agressions de toutes sortes n’ont aucune place dans une relation. J’encourage celles qui en ont été victimes à prendre le chemin de la guérison et se réaliser pleinement. Il s’agira de ma seule déclaration sur le sujet", a-t-elle dit.

Par J.F.