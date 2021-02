Marilyn Manson : Accusé de viol par Evan Rachel Wood, il répond

Plusieurs femmes dont l'actrice Evan Rachel Wood accusent Marilyn Manson "d'agressions sexuelles, de maltraitances psychologiques ou de diverses formes de contraintes, de violences et d'intimidation". Aussitôt, le chanteur a réfuté ces allégations sur Instagram ce 1er janvier. "Mes relations intimes ont toujours été entièrement consenties, avec des partenaires en accord. Peu importe comment et pourquoi d'autres choisissent aujourd'hui de déformer le passé, c'est la vérité", a écrit Marilyn Manson en évoquant "des déformations affreuses de la réalité". Si le chanteur ne fait pas encore officiellement l'objet de poursuite pénale, sa maison de disque, Loma Vista Recordings, a annoncé cesser de collaborer avec lui "à la lumière de ces allégations troublantes".

Il "m'a maltraitée durant des années"

Son ancienne compagne, Evan Rachel Wood, est sortie du silence dans un texte publié sur Instagram. "Le nom de mon agresseur est Brian Warner, connu par le monde entier sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé par gagner ma confiance quand j'étais adolescente et m'a maltraitée durant des années", a révélé Evan Rachel Wood qui avait affirmé avoir été violée à plusieurs reprises devant le Congrès américain en 2018, sans dévoiler l’identité de son ancien conjoint. Durant sa relation avec le chanteur entre 2007 er 2010, l'actrice de 33 ans, assure avoir été "manipulée psychologiquement" et soumise "à d'horribles abus durant des années". Suite à sa prise de parole, au moins quatre autres femmes ont aussi accusé Marilyn Manson. Dans leurs témoignages rapportés par le site américain Vanity Fair, les victimes présumées décrivent le chanteur comme "un personnage à la fois séducteur et manipulateur, capable de les attacher, de les menacer de mort ou de les forcer à prendre des drogues".

Par Marie Merlet