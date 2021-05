Marilyn Manson : Un mandat d’arrêt pour agression émis contre le chanteur

Marilyn Manson est en pleine tourmente depuis plusieurs semaines. En février dernier, le chanteur a appris qu’il était visé par une enquête après que plusieurs femmes dont l’actrice Evan Rachel Wood ont déclaré avoir été victimes de harcèlement et de viol de la part de la star américaine. Et alors que Marilyn Manson a nié en bloc ces accusations, une nouvelle plainte a été déposée par l’atrice Esmé Bianco, connue pour son rôle dans la série Game of Thrones : "M. Warner a violé Mme Bianco en mai ou autour de mai 2011. M. Warner a commis sur Mme Bianco des actes sexuels alors qu'elle était inconsciente ou incapable de donner son consentement, et a aussi commis des agressions sexuelles sur Mme Bianco à de multiples reprises", est-il écrit dans la plainte. Et ce mardi 25 mai, Marilyn Manson a encore eu droit à une mauvaise nouvelle.

Nouvelle accusation contre le chanteur

Le chanteur est désormais visé par un mandat d’arrêt à Gilford dans le New Hampshire pour une agression remontant à l’année 2019. Selon les autorités, ce mandat a été lancé pour "deux chefs d’accusation d’agression simple". Ce serait lors d’un concert au Bank of New Hampshire Pavillon que Marilyn Manson aurait eu un incident avec un vidéaste de 18 ans. Marilyn Manson serait au courant de ce mandat depuis "un certain temps" mais il n’a pas souhaité être confronté aux accusations et ne s’est donc pas rendu dans le New Hampshire. La police a fait savoir dans son message sur Facebook que cette agression "n’est pas de nature sexuelle". Ce nouveau mandat s’ajoute aux graves accusation dont le rockeur de 52 ans fait l’objet depuis plusieurs mois. Reste à voir si Marilyn Manson va sortir de son silence.

Par Alexia Felix