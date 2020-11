Marina Kaye en couple ? Ses révélations sur sa vie sentimentale

Marina Kaye n’est plus un coeur à prendre. Discrète sur sa vie privée, la chanteuse s’est confiée sur sa vie privée dans l'édition du 5 novembre du magazine Gala. Celle qui se décrit comme "une grande sentimentale" et "fonctionne à l’instinct" dévoile avoir trouvé l’amour. Alors que ses fans se souviennent de l’avoir vue au bras d’un "beau barbu" sur le réseau social TikTok, la jeune femme souhaite toutefois garder cette idylle secrète. "Je n'en dirai pas plus…", lance-t-elle pour les plus curieux.

Si elle n’en dévoilera pas plus sur ses amours, elle raconte être "paradoxale" dans ses relations amoureuses. "J'aime autant aimer et être aimée que la solitude. Au début d'une histoire, j'ai besoin d'être rassurée, baisser les armes me prend du temps. Et puis, une fois apprivoisée, je suis la plus cool des amoureuses. Demandez à mon chéri, vous verrez !" Une confession sur sa vie privée qui tranche avec son image de jeune femme froide comme le remarquait Nice-Matin en 2018.

Marina Kaye jugée "froide" ? Elle se défend

"C'est peut-être lié à ce que je dégage. Certains appellent ça une froideur. Pour moi, c'est juste une protection. Je suis très discrète et je pense qu'ils savent que je ne suis pas la bonne cliente", s’est-elle défendue dans "L'interview sans filtre" de Télé-Loisirs. "Mysterieuse" et discrète dans les médias, la jeune femme, dévoilée à l’âge de 13 ans dans "La France a un incroyable", se raconte dans son nouvel album "Twisted" qui est "un véritable voyage dans mon cerveau. Il raconte mes contradictions. Aujourd'hui, j'assume ma personnalité complexe", explique-t-elle.

Perfectionniste dans son art, la chanteuse semble plus épanouie que jamais. Si elle "trouve" que c’est "compliqué" de vivre avec elle, Marina Kaye estime bien s’en sortir : "Je pense qu’on ne s’aime pas pendant toutes les étapes de notre vie et moi, j’ai eu du mal à vivre avec moi-même surtout à l’adolescence. Et là, maintenant je sens que je suis vraiment en accord avec moi-même. Et ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, c’est ce que je suis vraiment, vraiment". Avant de conclure : "C’est épanouissant".

Par C.F.