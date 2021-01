Marina Kaye, hypersensible : elle se confie sur son intense solitude

Discrète sur sa vie privée, c’est dans ses textes que Marina Kaye se livre. Mais depuis quelques jours, la jeune femme se confie à ses fans sur son compte Instagram. Ce jeudi 28 janvier 2021, la chanteuse découverte dans "La France a un incroyable talent", s’est ouverte sur son hypersensibilité qui "a navigué dans ma vie au gré des éléments et agressions extérieures". "Parfois j’ai cru que j’en avais fini avec elle, parfois j’ai cru que plus jamais elle ne se manifesterait", a-t-elle commencé par écrire. Expliquant avoir "mis du temps à comprendre" qu’elle constituait une immense force" et non pas une "faiblesse", elle s’est alors souvenu que depuis son plus jeune âge "il a toujours suffi d’un mot spécifique ou d’un simple haussement de ton pour que tout mon corps se mette à frémir, pour que tous mes sens se mettent à réagir, pour qu’une larme pointe derrière mon œil".

Si son hypersensibilité l’a poussée "à la peur", elle lui a également permis de s’ouvrir. "Je n’aurais jamais fait les choix musicaux que j’ai fait sans elle, je n’aurais jamais pu ressentir les choses de façon exacerbée sans elle, je n’aurais jamais été ce que je suis sans elle. Alors je la remercie même si elle me met à rude épreuve parfois", a-t-elle poursuivi. Un témoignage que la jeune femme a conclu par : "Elle et moi apprenons à nous apprivoiser avec le temps et je réalise qu’elle est ma plus belle et chère alliée. Qu’en est-il pour vous ?". En commentaires ses fans ont à - leur tour - partagé leur vécu. Ce n’est pas la première fois que la chanteuse se livre sur Instagram.

Marina Kaye fatiguée "de l'hypocrisie de notre monde"

Quelques jours plus tôt, l’interprète de l’album de dark pop intitulé "Twisted" est revenu sur le regard des autres auquel elle est exposée depuis l’âge de 13 ans. "Des personnes qui finalement ne connaissent rien de moi et se permettent pourtant d'émettre un jugement parfois très violent depuis que je suis une toute jeune pré-adolescente sous prétexte que j'ai choisi la musique. J'écris ces mots parce que je suis fatiguée de l'hypocrisie de notre monde. Ce monde qui prône la liberté d'être, la beauté universelle et le droit d'expression alors que je n'ai jamais autant vu de physiques trafiqués, de mensonges et de prétendues vies parfaites", a-t-elle écrit.

Par C.F.