Mask Singer : Carla Bruni au casting ? Elle répond

Carla Bruni sort son nouvel album. Un opus éponyme marqué par des collaborations avec Calogero ou encore Julien Clerc. La femme de Nicolas Sarkozy enchaîne les interviews pour promouvoir ce nouvel album. Ce samedi 17 octobre 2020, Carla Bruni était dans les studios de RTL pour participer à l’émission "On refait la télé", présentée par Eric Dussart et Jade. L’occasion de revenir sur le lancement de "Mask Singer" ce samedi soir sur TF1 avec Camille Combal et le jury composé d’Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun. Interrogée sur son envie, ou non, de participer à cette émission, Carla Bruni s’est montrée très franche : "Je ne sais pas, j'aime beaucoup la télévision mais du point de vue cognitif, j'ai quelques limites". Quid de Fort Boyard ? "Il y a beaucoup d'émissions que je ne pourrais pas faire. Celle où il faut faire tous les trucs dangereux avec les araignées et les serpents [NDLR : Fort Boyard], c'est épouvantable ce qui leur font faire !", a estimé l’ancienne Première dame.

Carla Bruni lance un appel à Frédéric Lopez

Même sentence pour "Koh-Lanta". "Je trouve ça sidérant ce qu'on leur fait faire, les pauvres ! Et même l'ensemble de la situation (...) Je crains pour leur santé", juge Carla Bruni avant d’ajouter : "Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas du tout l’air paradisiaque". En revanche, si Carla Bruni ne semble pas à l’aise avec les émissions d’aventure, il y en a une à laquelle elle adorerait participer ! Il s’agit de… "Rendez-vous en terre inconnue" présentée par Frédéric Lopez sur France 2. La raison ? "Simplement parce que j’aime voyager, j’aime découvrir les autres cultures, les autres endroits. C’est simplement un incroyable voyage organisé. Bon, c’est vrai qu’on est filmé mais c’est une émission que je trouve assez intéressante", explique Carla Bruni avant de conclure : "Je la ferais peut-être un jour avant de mourir". En tout cas, l’appel est lancé !

Par Matilde A.