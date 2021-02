Matt Pokora : Christina Milian enceinte et sexy en lingerie, elle enflamme la Toile

Depuis sa rencontre avec Matt Pokora en 2018, Christina Milian est une femme comblée. Elle était d’ailleurs revenue sur son véritable coup de foudre avec le chanteur français : "Je me suis juste dit qu’il était très sexy. J’avais entendu qu’il chantait, mais c’est tout. (…) On partage la même passion. Je dois avouer, c’est la première fois que je suis avec quelqu’un qui me soutient autant dans ma carrière et dans mon rôle de maman. Ça fait du bien de se sentir aussi à l’aise. On est sur la même longueur d’ondes. D’ailleurs, on se dit que si l’un de nous est infidèle, ce sera sa perte. Mais on a confiance en nous, en notre relation, et on s’apporte mutuellement dans nos vies". Très amoureux, les deux tourtereaux sont devenus parents d’un petit Isaiah l’année dernière, et la famille s’apprête à s’agrandir puisque Christina Milian est enceinte de leur deuxième enfant. C’est en décembre dernier que Matt Pokora a fait l’annonce surprise sur les réseaux sociaux.

Une future maman très sexy

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Christina Milian a décidé de faire une surprise à ses abonnés ce samedi 20 février. L’actrice américaine de 39 ans a dévoilé sur Instagram une photo très sexy d’elle, prenant la pose en lingerie fine et porte-jarretelles. En légende de sa publication, la future maman a mentionné la marque de Rihanna, Savage X Fenty. Un cliché qui a beaucoup fait réagir les internautes, et qui intervient quelque jours après l’annonce de Christina Milian qui a retrouvé le chemin du travail et des tournages. L’actrice a été choisie pour remplacer Naya Rivera dans la série inspirée des films "Sexy Dance" : "Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre la famille Step Up. Je sais que j’ai une grande responsabilité à endosser. Naya était incroyable. J’espère honorer Naya Rivera, sa famille, ses amis et ses fans avec une belle performance. Personne ne peut remplacer Naya Rivra. Mettons les choses au clair. Son esprit vit dans nos mémoires et dans chaque partie de ce que cette série est, et sera", a fait savoir Christina Milian.

Par Alexia Felix