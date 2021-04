Matt Pokora papa : un premier cliché avec ses deux fils dévoilé

Matt Pokora et Christina Milian ont agrandi leur famille. Le samedi 24 avril dernier, le chanteur est devenu papa pour la seconde fois. Déjà parents d’un petit Isaiah né en janvier 2020, le couple a accueilli un deuxième petit garçon prénommé Kenna. Après avoir partagé la grossesse de sa compagne sur Instagram, Matt Pokora a annoncé la nouvelle avec un tendre cliché de lui et de son bébé en écrivant : "Bienvenue mon fils. Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde va bien". Avec émotion, Christina Milian s'est également confiée sur la naissance de leur deuxième enfant : "Wow, quelle aventure nous avons vécue depuis le jour où il a été conçu. Je remercie Dieu chaque jour de le bénir avec son énergie super active. Merci mon Matt Pokora d'être le meilleur partenaire, papa, meilleur ami qu'une femme puisse demander. Tu es un roi à mes yeux".

Un premier cliché avec ses deux fils

A la tête d'une famille recomposée de cinq avec la petite Violet née de l'union de Christina Milian avec le rappeur The-Dream, Matt Pokora est un père comblé. Depuis la Californie où il est installé, le chanteur a partagé ce jeudi 29 avril sur Instagram, un premier cliché en noir et blanc de lui et ses deux fils. En train de marcher dans la rue, il porte dans ses bras son petit Isaiah tandis qu'il tient dans un couffin son bébé. "Mes garçons et moi", a-t-il simplement écrit en légende de ce cliché où il porte un masque. Afin de préserver l’intimité de son nouveau-né, un emoji koala a été mis pour cacher son visage.

Par Marie Merlet