Maurane : Lara Fabian lui rend un émouvant hommage

Le 7 mai 2018, la chanteuse Maurane est décédé à l’âge de 57 ans d’un infarctus. Et deux ans après sa disparition, Lara Fabian a décidé de lui rendre de nouveau hommage. Sur son compte Instagram, la chanteuse a dévoilé une vidéo d’elle en train de reprendre le titre de Maurane "Sur un prélude de Bach". A la fin de sa prestation, Lara Fabian a murmuré : "Comme je pense à toi aujourd’hui, comme je t’aime". Encore très touchée par la mort de son amie, Lara Fabian a écrit en commentaire de sa publication : "Deux ans que tu es partie vers un ailleurs, mais ta voix résonne encore dans mes oreilles ... comme un souffle de paix et d’amour ... Nous avons chanté tant de fois ensemble ... Tu es mon Autre, à jamais... Mais aujourd’hui, c’est moi qui chante pour toi... @mauraneofficiel , mon amie, tu manques à nos vies et je t’aime".

Un hommage en chanson

La disparition de Maurane été un véritable choc pour Lara Fabian. En janvier dernier, la jurée de The Voice avait révélé à nos confrères de Gala qu’elle ne pouvait pas faire son deuil : "[Maurane] est très importante dans ma vie. Je l'ai connue à dix-sept ans, et je n'arrive pas à en parler au passé. Elle avait la faculté de m'émouvoir profondément. Mon lien avec elle va bien au-delà de ce moment de musique qui a cristallisé quelque chose de magique entre nous et qui est ensuite devenu une amitié et une famille". En 2019, Lara Fabian s’était confiée sur son amitié avec Maurane sur RTL : "J'allais la voir et je pleurais pendant qu'elle chantait, je l'écoutais. Elle avait la faculté de m'émouvoir profondément. Mon lien avec elle va bien au-delà de ce moment de musique qui a cristallisé quelque chose de magique entre nous et qui est ensuite devenu une amitié et une famille".

Par Alexia Felix