Maurane : Lara Fabian toujours sous le choc deux ans après sa mort

C'est le 8 mai 2018 que l'annonce de la mort de Maurane a été dévoilée dans les médias : "Le parquet de Bruxelles peut confirmer le décès lundi 7 mai 2018 dans le courant de la soirée de la chanteuse Maurane à son domicile de Schaerbeek. Une information judiciaire a été ouverte. Un médecin légiste ainsi qu’un laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux", annonçait un porte-parole. Le journal Sud Info avait ensuite révélé que la chanteuse avait été victime d'un infarctus : "Le labo de la police scientifique et le médecin légiste sont descendus sur les lieux. Ils ont constaté qu’elle avait été foudroyée par une crise cardiaque". Un an après la disparition de Maurane, Lara Fabian, qui était proche de la chanteuse, avait rendu hommage à la star sur Instagram : "Mau, souvent, je suis avec toi, je te vois... je ressens ta présence… Nous avons tant de fois chanté ensemble... mais aujourd’hui j’emprunte tes mots... et je chante pour toi... je t’aime mon amie... à jamais".

Lara Fabian victime de déni ?

Et deux ans après la mort brutale de Maruane, Lara Fabian semble avoir du mal à faire son deuil. Auprès de nos confrères de Gala, la nouvelle juge de The Voice a fait une bouleversante confession : "[Maurane] est très importante dans ma vie. Je l'ai connue à dix-sept ans, et je n'arrive pas à en parler au passé". Un déni pour Lara Fabian qui risque de continuer. L'année dernière, la chanteuse révélait sur RTL que pour elle Maurane avait été plus qu'une amie : "J'allais la voir et je pleurais pendant qu'elle chantait, je l'écoutais. Elle avait la faculté de m'émouvoir profondément. Mon lien avec elle va bien au-delà de ce moment de musique qui a cristallisé quelque chose de magique entre nous et qui est ensuite devenu une amitié et une famille".

Par Alexia Felix