Maurane : Pascal Obispo lui rend un bel hommage pour les trois ans de sa mort

Il y a trois ans, le monde de la musique était en deuil. La chanteuse Maurane décédait à l'âge de 57 ans. La chanteuse avait été retrouvée inanimée chez elle. Sa fille avait assuré dans les colonnes du Parisien que sa disparition n'était pas préméditée. "C'est une cause accidentelle. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Elle a fait une chute". Et cette nouvelle avait vivement endeuillé la Belgique, son pays natal, mais également personnalités et anonymes. De nombreux chanteurs lui avaient rendu hommage comme ses amies Liane Foly ou encore Lara Fabian. Cette dernière lui a adressé un mot à l'occasion des deux ans de sa mort.

"Avec elle, c'était différent"

Ce samedi 8 mai, cela faisait donc trois ans que Maurane décédait. Un anniversaire toujours douloureux pour ses proches. Pascal Obispo a décidé de lui rendre un bel hommage sur ses réseaux sociaux. Il a posté une photo sur son compte Instagram de Maurane et lui, qu'il a accompagné de la légende suivante : "Avec elle, c'était différent Claudine, Maurane. Trois ans déjà aujourd'hui... complice de fous rires inoubliables, qui me manquent" explique-t-il.

Il poursuit ensuite : "Mais nous avions pleuré quand on avait écouté cette chanson pour la première fois composée avec Lionel Florence, qu'elle avait si magnifiquement interprétée comme toujours. Et pour toujours".

Très proche de la chanteuse, Pascal Obispo lui avait déjà rendu un magnifique hommage pour les deux ans de sa mort : "Oh ça c'est dur parce que ça va m'émouvoir (...) Avec Maurane, voilà. Elle me manque (...) Ça me fait vraiment de la peine de ne pas pouvoir lui parler et rigoler au téléphone comme on faisait d'habitude. Mais ça fait plaisir de parler d'elle. On se marrait bien et j'ai envie de garder cette image-là de Maumau."

Par J.F.