Mennel : L’ancienne candidate de The Voice retire son turban, Twitter s’enflamme

Deux ans après sa participation à la septième saison de "The Voice", Mennel semble avoir tourné la page des polémiques. C'est aux Etats-Unis, que la jeune femme a refait sa vie après avoir sorti son premier album. "Je viens de me marier et je pars pour Denver, dans le Colorado. Ce n’est pas une chose facile de tout changer, le pays, les amis, la maison, les activités… Mais ce qui est sûr, c’est que cela me permettra de découvrir un peu plus ce que je peux faire", avait-elle annoncé sur Instagram.

Des messages virulents sur Twitter

Si au moment de son passage sur la scène de TF1 la chanteuse avait été vivement critiquée pour son turban, c'est désormais parce qu'elle ne le porte plus qu'elle est pointée du doigt. Alors qu'elle a partagé ce lundi 17 février une photo d'elle dévoilant sa chevelure brune sur son compte Instagram, les internautes ne se sont pas gênés pas pour commenter, analyser voire critiquer son choix. "Le fait que Mennel ("The Voice") ait retiré son voile est encore une preuve que la musique et l'Islam ne peuvent se rencontrer. La musique est la voix du Sheytan (diable, en français, NDLR)", "Mennel se fout de la gueule du monde !!! Pourquoi avoir fait chier avec son voile pour maintenant l’enlever !!! Pathétique" ou encore "Mais par contre ça prouve vraiment que la musique et l’islam, c’est incompatible. Quand Diam's s’est mise dans l’Islam elle a arrêté définitivement la musique point barre", peut-on lire sur Twitter.

Heureusement, Mennel peut compter sur le soutien de ses fans qui n'hésitent pas à la défendre. "Soyons clair, que Mennel mette ou non le voile c'est son problème c'est personnel vous n'avez même pas à le commenter", "Les islamophobes qui félicitent Mennel d'avoir retiré son voile et ceux qui l'insultent de l'avoir retiré, vous ne voulez pas vous donner la main et partir très, très loin d'ici ?" et "Elle fait ce qu'elle veut Mennel, c'est sa vie".

Mais par contre ça prouve vraiment que la musique et l’islam c’est incompatible elle et mennel sont l’exemple parfait et quand diams c’est mise dans l’Islam elle a arrêter définitivement la musique point barre https://t.co/y0Ik75y3F6 — (samanouns2) February 16, 2020

Ceux qui insultent #Mennel pour avoir retirée son voile, vous ne valez pas mieux que la #Fachosphere.

Chacun est libre de se vêtir comme bon lui semble, la foie relève de l'intime et par expérience, c'est pas ceux qui le montrent le plus qui sont les plus pieux... — The Parisian Far From Home (TheParisian75) February 17, 2020

Mennel avec un voile Les fachos s’excitent, polémique nationale en France

Mennel retire son voile Jugements par les musulmans sur les RS.

Et si chacun respectait les choix personnels de cette demoiselle ? https://t.co/SEn9lfYkAk

Par C.F.