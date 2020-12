Mennel L'ex candidate de The Voice revient sur ses tweets qui ont fait polémique

Mennel revient sur le devant de la scène et c'est une femme transformée que ses fans ont retrouvé. Séparée de son mari américain, la jeune femme a également décidé de ne plus porter le voile. Un choix qui a divisé les internautes. En tout cas, à présent, Mennel a décidé de s'accepter telle qu'elle est et refuse d'agir en fonction du jugement des autres. Ce dimanche 6 décembre, celle qui a été révélée dans "The Voice" en 2018 était l'invitée de "Sept à Huit". L'émission lui a consacré son portrait de la semaine, l'occasion pour Mennel de revenir sur la polémique à laquelle elle a été confrontée. Des internautes proches de l’extrême droite ont retrouvé des tweets de la jeune femme, datant de 2016, faisant référence aux terribles attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Certains de ses propos comme "Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement", avaient particulièrement choqué la Toile. Face à Audrey Crespo-Mara, la chanteuse s'est expliquée.

"J'ai été boycottée"

"Ce que je voulais dire c’est que j’étais hyper en colère et que ça m’énervait que toujours il y ait des amalgames qui soient faits entre les religions et les personnes qui font des choses horribles", a-t-elle démarré avant de poursuivre : "Parce que ce n’est pas vrai, dans la religion musulmane, à aucun moment, jamais de la vie, on va nous dire d’aller tuer des gens, c’est juste horrible. Et pourquoi est-ce qu’à la télé j’entends autant de choses horribles dites sur les musulmans puisque ce n’est pas vrai, j’ai pas grandi comme ça !". La journaliste lui a également demandé si elle avait des regrets et Mennel a rétorqué : "Je regrette d’avoir été jugée aussi rapidement. J’ai même pas eu mon mot à dire en fait (…) Je n’ai pas eu ma chance, c’était déjà trop tard. J’ai été boycottée, clairement, comme on veut éradiquer la peste, j’ai été mise sur le côté… et tout tombait à l’eau." Des souvenirs douloureux qui sont remontés à la surface.

"j’étais dans un genre de révolte"

La jeune chanteuse âgée de 25 ans a aujourd'hui un tout autre état d'esprit. Plus sûre d'elle, elle a ajouté de manière paisible : "Je pense qu’avant, j’étais dans un genre de révolte. Je voulais absolument dire que personne ne me fera changer qui je suis ! (...) J’étais têtue, je voulais qu’on m’accepte (…) En fait, avec le temps, je me suis dit : 'Oh, on se calme. En fait tu fais ce que tu veux, c’est-à-dire que si les gens t’acceptent, c’est très bien. S’ils ne t’acceptent pas, c’est très bien aussi. Parce que je suis chanteuse avant tout et j’en avais marre qu’on m’identifie à ça." Elle a conclu, en évoquant la raison pour laquelle elle a retiré son voile : "J’en avais marre qu’on parle de moi à travers un turban !".

Par Solène Sab