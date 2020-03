Mennel : pourquoi elle a choisi de retirer son turban

Lors de la participation de Mennel à "The Voice" en février 2018, tous les coachs se retournent après sa reprise de la chanson "Hallelujah". Une prestation remarquée mais rapidement une première polémique débute liée au port de son turban. Puis d'anciens messages à caractère complotistes postés sur son compte Facebook refont surface. Une seconde polémique débute et la jeune femme annonce alors son retrait du programme musical. Exilée aux Etats-Unis avec son mari, la jeune femme a changé de vie et a sorti un premier album en 2019. Si elle ne s'est pas exprimée depuis longtemps, Mennel continue de poster via son compte Instagram. Récemment c'est une photo d'elle sans turban qui a fait réagir. Invitée de "Balance ton post", elle a expliqué ce geste.

Mennel révèle pourquoi elle a fait le choix d'enlever son turban

Jeudi 5 mars, "Balance ton post" reçoit Mennel. La chanteuse ne s'est pas exprimée depuis deux ans dans les médias. Elle donne à Cyril Hanouna les raisons du retrait de son turban et les nombreux commentaires qui en résultent. "Dans la vie il y aura toujours des personnes pour être en accord, en désaccord, pour savoir mieux que soi-même ce qu'on doit faire" débute Mennel. S'afficher sans turban est un choix, "c'est mon chemin spirituel" explique la chanteuse à l'animateur. Puis elle poursuit, "En fait ma vie ne tourne pas qu'autour de la musique, j'ai d'autres choses (…) quand je me lève le matin, tous mes choix de vie ne sont pas systématiquement définis par ma carrière". La jeune chanteuse explique qu'elle a évolué pour devenir "quelqu'un de différent d'apparence" et précise qu'elle reste malgré tout "la même personne". Aujourd'hui Mennel confie être "beaucoup plus apaisée" et préparer un nouvel album "inspiré de ces deux dernières années".

Par Non Stop People TV