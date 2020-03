Mennel répond à ses détracteurs dans une longue lettre

Deux ans après sa participation à "The Voice", Mennel reçoit toujours autant de messages de la part de ses détracteurs. La jeune femme à la sublime voix a quitté le télé-crochet avant la fin à cause de polémique liée à la découverte de certains messages publiés sur Facebook suite aux attentats de Nice. Partie s'installer Outre-Atlantique, elle continue son chemin. Récemment, elle a dévoilé ne plus porter de turban et avait expliqué son choix sur le plateau de "Balance ton post". Ce geste était son "chemin spirituel". Puis elle a confirmé devenir "quelqu'un de différent d'apparence" tout en restant "la même personne". Si elle poursuit sa vie de son côté malgré les messages insultants, Mennel a adressé une lettre ouverte à ses détracteurs ce mardi 10 mars sur Instagram.

"Les paroles blessantes s'envolent"

"Mais comment tu fais Mennel avec tous ces commentaires hallucinants?" débute la chanteuse. En guise de réponse, elle tient à préciser que "les réseaux sociaux ce n’est pas la vraie vie. Les paroles blessantes s’envolent et les mots bienveillants se mélangent". Mennel qualifie tous ces messages de "brouhaha" et dit ne retenir que le positif "l’amour et la bienveillance des esprits sains. De ceux qui savent. Ceux qui ont le cœur sain, emplit de bonté." La jeune femme se qualifie ensuite de "100% authentique" et précise : "je compte bien le rester". Elle remercie également sa communauté, son "inspiration" puis termine par une citation. "Un jour on m’a dit : marche droit et ne te retourne pas. Alors je fais un pas, puis deux, et j’avance courageusement le cœur ouvert, et l’esprit libre".

Par Valentine V.