MHD libéré : incarcéré pour homicide volontaire, le rappeur est sorti de prison

Le rappeur MHD est sorti de prison. Mais l’artiste est loin d’en avoir terminé avec la justice. Comme l’annonce l’AFP selon des sources concordantes ce jeudi 16 juillet, l’interprète de "Afro Trap" a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le rappeur est accusé par la justice d’avoir participé à une rixe mortelle à Paris en juillet 2018. Un jeune homme de 23 ans avait été victime de coups mortels portés par une bande de dix jeunes, dont l’interprète de "Bébé". Mis en examen et écroué en janvier 2019, MHD a toujours nié toute implication dans cette rixe mortelle. "Nous soutenons que Monsieur Sylla (le nom de famille du rappeur) n’a pas pris part aux faits et restons mobilisés pour solliciter sa remise en liberté", déclarait son avocate Elise Arfi en janvier 2019. Selon les dires de Mohammed Sylla (le vrai nom de l’artiste), il aurait prêté sa voiture de la marque Mercedes à un proche le soir des faits.

Toutes ses demandes de remise en liberté rejetées jusque-là

En avril, en plein confinement lié à la pandémie de coronavirus, le rappeur avait fait reparler de lui. L’artiste avait en effet été contrôlé positif au Covid-19. D’après le Parisien, la juge d’instruction avait remis à l’époque une ordonnance de remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire. Mais le parquet de Paris s’était opposé à cette décision. Jusqu’à ce 16 juillet 2020 et depuis janvier 2019, la justice s’était opposée à toutes les demandes de remise en liberté de la part de Mohammed Sylla. Le rappeur avait confié à la juge d’instruction vivre mal son emprisonnement, consultant la psychologue de la prison comme le rapportait le Parisien. Derrière les barreaux depuis un an et demi, MHD a dû mettre sa carrière entre parenthèses.

Par Non Stop People TV