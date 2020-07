MHD libéré : le rappeur est placé sous contrôle judiciaire

Il est une star du rap et l’inventeur auto-proclamé d’un genre nouveau, "l’afro-trap". MHD a été mis en examen pour "homicide volontaire" en janvier 2019. Il a ainsi été placé en détention provisoire pendant un an et demi puis libéré sous contrôle judiciaire le 16 juillet dernier. Pour que cette remise en liberté soit effective, il fallait la validation par la chambre de l’instruction sinon le rappeur risquait de retourner en prison. Une source judiciaire a confirmé à l’AFP la libération sous contrôle judiciaire de MHD ce jeudi 23 juillet. Le rappeur s’est même exprimé sur Twitter pour la première fois depuis janvier 2019. Et il continue de clamer son innocence.

"Je ne m’exprimerai pas sur le dossier"

"Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats (…) et mes proches pour leur soutien" écrit le rappeur qui a été testé positif au coronavirus en prison. MHD a été mis en examen et placé en détention dans une affaire de règlement de comptes supposé entre bandes rivales à Paris dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Un jeune homme de 23 ans avait été renversé par une voiture puis battu par une dizaine de personnes et blessé à l’arme blanche pour succomber rapidement à ses blessures. La scène a été filmée par un témoin et plusieurs personnes ont formellement identifié MHD sur place. Mais comme il l’écrit dans son tweet, le rappeur dément les accusations.

Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats @EliseArfi @antoinevey & mes proches pr leur soutien — MHD (@MHDOfficiel) July 23, 2020

