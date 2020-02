Michael Jackson : Macaulay Culkin prend de nouveau sa défense

C'est à l'âge de 10 ans que Macaulay Culkin est devenu ami avec Michael Jackson. Si l'acteur garde toujours de très bons souvenirs du roi de la pop, Macaulay Culkin a tenu à prendre de nouveau sa défense. Alors que Michael Jackson a été accusé pendant de nombreuses années de pédophilie, le héros de "Maman j'ai raté l'avion" a pris la parole auprès dans les colonnes du magazine Esquire : "Écoutez, je vais commencer par dire une phrase qui est la réalité : il ne m'a jamais rien fait. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Et surtout en ces moments d'indignation, je n'ai aucune raison de tenir ma langue. Le gars est mort. S’il s'était passé quoi que ce soit - je ne dis pas que ce serait élégant de le faire - mais ce serait le bon moment pour en parler. Et si j'avais quelque chose à dire, je l'aurais totalement fait. Mais non, je n'ai jamais rien vu, il n'a jamais rien fait".

Macaulay Culkin, ami proche de Michael Jackson

Déjà en janvier 2019, Macaulay Culkin avait tenu à défendre Michael Jackson alors que le documentaire Leaving Neverland dévoilait des témoignages de victimes présumées du roi de la pop. Invité du podcast "Inside of You" de Michael Rosenbaum, Macaulay Culkin était revenu sur son amitié avec le chanteur : "Il (Michael Jackson, ndlr) m'avait contacté, car les choses étaient énormes pour moi à l'époque et elles arrivaient très vite. Je n’avais pas d’amis à l’époque. Dans mon école catholique, personne ne savait ce que j’endurais, et il était le seul à avoir vécu la même chose et à me tendre la main pour que je ne me sente pas seul. C’est facile de dire que notre relation était bizarre, mais elle ne l’était pas parce que pour moi, notre amitié avait du sens. Nous étions simplement amis, c’est tout. Je sais que tout le monde nous a jugés, mais pour moi, notre amitié était parfaitement normale".

