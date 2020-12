Michael Jackson : son domaine de Neverland a été vendu !

Michael Jackson nous a quittés le 25 juin 2009. Le chanteur mondialement connu se trouvait dans sa maison d’Holmby Hills, à Los Angeles. Mais ce n’est pas la seule propriété que Michael Jackson possédait. L’artiste a passé beaucoup de temps dans son domaine de Neverland, un vaste ranch qui avait été perquisitionné en 2003 par la police lorsque Michael Jackson était accusé d'avoir abusé d'enfants qu'il avait accueilli chez lui. Lors de la perquisition, la police américaine avait trouvé plusieurs images pornographiques et des photos d'enfants dénudés. Michael Jackson a été acquitté en 2005.

Le domaine de Neverland estimé à 100 millions de dollars

Onze ans après la mort de Michael Jackson, le domaine de Neverland a enfin trouvé un acheteur, comme le révèlent "Le Parisien" et "20 minutes". Il a été acquis pour la coquette somme de 22 millions de dollars. Un prix nettement inférieur au prix initial de vente. Le propriété était en effet estimée à 100 millions de dollars. L’an dernier, le prix avait été descendu à 31 millions de dollars mais la propriété n’avait pas trouvé acheteur. Le ranch dispose d’une maison principale avec six chambres à coucher, trois maisons d’hôtes, un lac avec une chute d’eau, plusieurs granges, abris pour animaux et terrains de tennis. C’est le milliardaire américain Ron Burkle qui pourra profiter du domaine de Neverland. Homme d’affaires installé dans le Montana, Ron Burkle connaissait bien Michael Jackson. Il avait été son conseiller d’affaires et l’avait aidé à régler d’importantes dettes dans les années précédant sa mort.

Par Matilde A.