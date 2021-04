Michel Fugain : son ex Stéphanie n'a "aucune affinité" et "aucun respect" pour sa femme (Exclu vidéo)

Stéphanie Fugain est l'invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People ce vendredi. Dans un premier extrait que nous vous avons dévoilé en exclusivité, l'ex-femme de Michel Fugain n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Fabien Lecoeuvre à la suite des attaques qu'il a proférées à l'encontre de la chanteuse Hoshi sur son physique.

"C'est juste insupportable, j'ai envie de lui mettre un coup de boule à ce cher monsieur. Comment peut-on se permettre - sous couvert qu'on a le micro - de dire des choses aussi absurdes ? (...) Il prend son téléphone, il l'appelle et il lui dit : 'Je te déteste'. C'est inadmissible. Ça m'a choqué, d'abord parce que c'est une très jolie fille, je trouve, qui a un talent extraordinaire, et ce monsieur n'a pas sa place dans les médias, et je pense qu'on devrait cesser de lui donner de l'importance et puis le micro. Il a choqué beaucoup. Je trouve ça inadmissible". À la toute fin de la vidéo, elle a tenu à lui adresser un message : "Je ne vais pas lui dire ce que je pense, mais je pourrais dire : 'Sale con'".

"Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie"

Dans ce même entretien, Stéphanie Fugain est revenue sur le jour où Michel Fugain l'a quittée, quelques années après le décès de leur fille Laurette. "Je me prends une grande baffe. Je pleure (...) C'est pas possible quoi, parce que tout s'enchaîne. On essaie d'abord de comprendre pourquoi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Il ne se justifie pas, il ne dit rien. Il part. Il me dit : 'C'est comme ça'. C'est dur parce que vous avez juste envie de vous appuyer sur l'homme que vous aimez, le père de mes enfants, pour avancer", a-t-elle expliqué. Où en est-elle aujourd'hui ? "Quand je passe à autre chose, je passe à autre chose. Mais il restera toujours l'homme de ma vie, le père de mes enfants, parce que j'ai construit avec lui, tout ce qu'on a construit dans le bonheur. De toute façon, une deuxième vie, ça doit se faire", a-t-elle répondu.

À la suite de leur divorce en 2011 - après 33 ans de vie commune - Michel Fugain a refait sa vie avec Sanda, une femme d'origine roumaine rencontrée en Corse en 2004. Dix ans plus tard, le couple s'est marié. Jordan de Luxe a voulu savoir si Stéphanie Fugain était toujours en contact avec son ex-mari. "On n'échange pas. Chacun est personnel, je suis quelqu'un d'authentique (...) Il est de bon ton de se dire : 'Je suis très copine avec mon ex, très copine avec sa nouvelle compagne'. Je ne fonctionne pas comme ça (...) Je respecte ce qu'ils font, mais je ne me vois pas allez dire : 'Allez les enfants, on va tous passer Noël chez papa'. Je n'ai absolument aucune affinité avec cette femme pour laquelle je n'ai absolument aucun respect, je pense qu'elle le sait. C'est très personnel. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. J'ai été bien éduquée (...) Je passe à autre chose. Autant de deuils les uns derrière les autres, ça change quelqu'un", a-t-elle lâché.

Par Non Stop People TV