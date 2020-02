Michel Legrand : Macha Méril dévoile de nouveaux grands projets (exclu vidéo)

Ce jeudi 27 février, Macha Méril est l'invitée de l'émission "Face à la scène", diffusée sur la chaîne Non Stop People ce jeudi 27 février. Un an après la mort de son époux, la comédienne de 78 ans s'est confiée sur Michel Legrand. Toujours aussi impliquée "autour de son œuvre", elle confie : "Il m'a missionnée (…). Il m'a chargée de m'occuper de son œuvre, mais aussi de le faire vivre par beaucoup de façons comme lui-même était très éclectique et avait beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses".

"Nous avons des inédits"

"Vous êtes le rempart justement pour protéger sa mémoire, pour que toutes les œuvres qui sont programmées, proposées aujourd'hui autour de Michel Legrand, vous ayez votre mot à dire", développe Jacques Sanchez. "Surtout que vous savez, il y a un événement", a commencé par annoncer la veuve du musicien ayant remporté trois Oscars. "C'est que nous avons des inédits de Michel. Il y a une comédie musicale, un opéra, un oratorio, des chansons. Et tout cela, nous allons petit à petit créer des nouvelles oeuvres de Michel Legrand".



Venue faire la promotion de son livre "Vania, Vassia et la fille de Vassia", elle explique que cet ouvrage "est pour lui". "Il m'avait dit : 'Tu dois écrire un grand livre. Un livre important. Il faut que tu arrêtes avec les livres qui sont secondaires'. Et je crois qu'il avait raison". Pour q'il puisse découvrir son nouveau récit, elle dit s'être "dépêchée de l'écrire. Il a réussi à en lire les cent premières pages. Il était très content pour moi".

Par C.F.