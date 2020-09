Michel Polnareff : Afida Turner évoque leur belle amitié (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a eu le privilège de recevoir Afida Turner dans son émission "L'Instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Pendant cet échange, la star a accepté de réagir aux photos choc publiées par Loana le 17 septembre dernier sur Instagram. Si la chanteuse a estimé qu'il ne fallait pas exposer "des choses ainsi" sur la Toile, elle a évoqué son propre parcours.

"Ma mère a quand même perdu la vie à la suite de violences conjugales donc je suis plutôt calée en connaissance de cause. Même moi, il m'est arrivé d'avoir des altercations avec des ex", a-t-elle dit. Des violences qu'elle n'a jamais évoquées dans les médias. "Dans ma vie, j'ai eu des relations très, très abusives et je n'ai jamais exposé ce genre de problème", a-t-elle continué.

"Je l'aime de tout mon coeur"

Dans la suite de l'entretien, Afida Turner s'est confiée sur son amitié avec Michel Polnareff. L'occasion pour elle de lui déclarer tout son amour et son admiration. "C'est le meilleur ! On a le même coeur, on parle le même langage, on a la même coiffure et je pense qu'on a les mêmes qualités et les mêmes défauts. C'est un mec qui a un coeur en or, c'est une vraie star. C'est un vrai ami, avec la plus grande fidélité du monde. C'est comme si on était de la même famille. Je l'aime de tout mon coeur", a-t-elle dit.

Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait lui plaire ? "Il me plaît beaucoup, mais il a sa famille et moi la mienne. On est des jumeaux", a-t-elle répondu. Et de conclure : "Il est l'une des plus grandes stars en France, sa musique parle pour elle-même (...) C'est une vraie personne, je l'aime beaucoup".

