Michel Polnareff : le chanteur répond aux attaques cinglantes de Benjamin Biolay et Calogero

A l'occasion de leur nouvelle collaboration pour l'album "Centre ville", Benjamin Biolay et Calogero ont accordé un long entretien à Paris Match. Durant ce dernier, les deux chanteurs ont abordé le sujet de la collaboration. La journaliste leur a alors demandé pour eux quelle était la pire qu'ils avaient faite et d'une seule voix ils ont répondu Michel Polnareff. Calogero a déclaré que le chanteur était "le plus compliqué" avant de poursuivre : "Quand il est revenu à Bercy, je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas fait appel à de bons musiciens français qui connaissaient ses chansons. Ça aurait été tellement plus chic... Son bassiste, ce n'était pas possible. Les Etats-Unis lui ont fait mal. Alors qu'il est l'un des plus grands de ce pays".

Benjamin Biolay a ensuite donné sa version des faits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été plus tendre. "Au lieu de chier sur les chansons de Pascal Obispo, il aurait dû essayer d'en faire une de bien avec lui. Au final, le gars a commencé à chanter devant le Sacré-Coeur et il finit par faire ses courses en survêt' chez Whole Foods".

Des attaques qui sont arrivées évidemment jusqu'aux oreilles de Michel Polnareff qui a récemment étonné avec une reprise de Jul qui a décidé de réagir sur son compte Twitter. Le chanteur de 76 ans a posté un message sur lequel il a écrit : "Benjamin Biolay & Calogero collaborent pour un projet musical commun = les Co-Vides". Un message court, mais lourd de sens.

