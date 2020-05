Michel Polnareff risée du web après sa reprise de Jul

Tout part des critiques de l’interprète de "Goodbye Marylou" envers Jul le mois dernier. Alors qu’il était invité d’un live de Magali Berdah, Michel Polnareff se confie sur le chanteur français qu’il déteste le plus. Pas de chance pour Jul qui est nommé. Oui mais, en réalité il s’est trompé. Explications sur le compte Twitter de Michel Polnareff. "Quand Magali Berdah m’a demandé quel chanteur français je détestais, je ne trouvais pas le nom et quand elle m’a dit Jul, j’ai dit ‘Oui c’est ça je viens de l’écouter sur Youtube’ et je me suis rendu compte que je me suis trompé de personne. Je présente toutes mes excuses à Jul". Le rappeur a alors répondu "C’est pas grave". Une conversation qui a marqué les internautes.

La réaction des internautes n’est pas celle escomptée

Mardi 12 mai, Konbini a posté une vidéo de Michel Polnareff au piano qui envoie une dédicace à son ami Jul. "Salut Jul, salut Marseille ! Un petit clin d’œil un peu polnareffisé mais tu vas quand même reconnaître". Les internautes découvrent alors une reprise du titre JCVD du rappeur Jul au piano. Sauf que…leur réaction n’est probablement pas celle escomptée par le chanteur aux célèbres lunettes blanches… En effet, parmi les commentaires on peut lire "Il fait tout sauf JCVD là", "Ptdr à quel moment ça ressemble à JCVD ? Il va nous mentir longtemps ?", "Et là tu mets Jul sur de la country et on a le résultat", "Mdr attendez je crois qu’on a pas écouté le même son", "Je suis le seul à ne pas du tout avoir reconnu JCVD là ?" ou encore "Je crois qu’il a inventé le son là"…

Michel Polnareff officialise son feat avec Jul et célèbre la collaboration en reprenant « JCVD » au piano



(Konbini)pic.twitter.com/TwaTqk2sLD — Kultur (@Kulturlesite_) May 13, 2020

J’ai absolument rien reconnu — Lūåñ (@Luan_667) May 13, 2020

Et là tu met Jul sur de la country et on a le résultat — ~Le Petit Voyou~ (@XeyAndersoo) May 13, 2020

Mdrrr attendez je crois qu’on a pas écouté le même son — asmar (@jahemctr) May 13, 2020

