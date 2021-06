Michel Polnareff victime de son correcteur automatique : ce tweet qui a affolé la Toile

En avril dernier, Michel Polnareff avait vivement réagi sur Instagram à la polémique déclenchée par les propos de Fabien Lecoeuvre sur la chanteuse Hoshi. Le chanteur de 76 ans avait posté un long message dans lequel il se disait "complètement d'accord" avec Pascal Obispo, qui avait pris la défense de l'artiste. Et de poursuivre : "Je connais bien le personnage qui, non content d'écrire des bouquins sur des chanteurs disparus qu'il n'a jamais rencontrés, s'attaque maintenant à une artiste vivante et bien vivante ; une honte totale, je me félicite de l'avoir viré il y a deux ans et je lui serai reconnaissant d'arrêter de dire à ce jour qu'il est mon attaché de presse. Tout mon soutien à Hoshi et aux artistes qu'il salit".

Pour rappel, Fabien Lecoeuvre avait ouvertement critiqué le physique de la chanteuse Hoshi lors de son passage sur la web-radio indépendante Arts-Mada. "Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable... Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante. Quand je dis ça, je n'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent", disait-il.

"Je voulais dire..."

Quelques mois après son coup de gueule, Michel Polnareff s'est de nouveau manifesté, mais sur Twitter cette fois. Avec la crise du coronavirus, le chanteur n'a pas pu aller à la rencontre de son public depuis plusieurs mois. Il a ainsi tenu à adresser un message à ses fans le 26 juin dernier. Mais une faute de frappe à totalement changé le sens de sa phrase. En effet, alors qu'il souhaitait dire à quel point son public lui manquait, l'interprète de "Lettre à France" a posté le message suivant : "Mon pubis me manque !!!" Une phrase inattendue qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur le réseau social. En réalité, Michel Polnareff a été victime de son correcteur orthographique, comme il l'a confié dans un second tweet après s'être rendu compte de son erreur. "Encore un coup de ce correcteur automatique", a-t-il d'abord écrit. Et de poursuivre : "Je voulais dire : 'Mon public me manque' !!!"

Mon pubis me manque !!! — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) June 26, 2021

Encore un coup de ce correcteur automatique je voulais dire Mon public me manque !!! https://t.co/EcAl8812JS — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) June 26, 2021

