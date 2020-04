Michel Polnareff : The Voice, Pascal Obispo, il met les choses au clair (vidéo)

Voilà une semaine que Magali Berdah propose chaque soir un live Instagram avec une personnalité. Le but de ces interviews : récolter des fonds la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Et pour finir la semaine en beauté, la directrice générale de Shauna Events a reçu un invité de choix, Michel Polnareff. L’Amiral a accepté de se livrer pour la bonne cause. L’interview a permis d’ailleurs de récolter 15 000 euros pour la fondation présidée par Brigitte Macron. L’interprète de "Goodbye Marilou" a fait preuve d’une grande franchise. Son confinement, un éventuel retour en France, les rumeurs sur sa vie privée, tout a été évoqué. L’occasion pour Michel Polnareff de mettre les choses au clair. Tout d’abord quant à une éventuelle participation à "The Voice" comme coach. L’Amiral est catégorique. "Non. On m’a déjà proposé mais je trouve que je n’ai de leçons à donner à personne", explique-t-il à Magali Berdah.

L’occasion de faire taire certaines rumeurs

Quant à ses relations avec Pascal Obispo, Michel Polnareff a mis les points sur les "i". "C’est quelqu’un que je ne vois jamais", indique-t-il tout d’abord. "Quand il a fait sa tournée, il a fait plein de choses qui n’était pas légal au point de vue droit. Ma manageuse voulait lui faire un procès", poursuit l’artiste. "Il a été adorable quand j’étais à l’hôpital", nuance l’Amiral qui précise qu’il "n’y a pas de problème" entre lui et le coach de "The Voice". "Mais quand il a dit ‘je vais Michel à terminer son disque’, ça me paraît avoir le melon", ajoute encore Michel Polnareff. Une réponse qui a de quoi faire taire certaines rumeurs.

Par Ambre L