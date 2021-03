Michel Sardou cas contact de Roselyne Bachelot : comment il l'a appris

Ce vendredi 19 mars 2021, Michel Sardou a été honoré et a reçu les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur. Une décoration remise lors d’une courte cérémonie qui s’est déroulée en petit comité à Paris. Au lendemain de cette rencontre, la ministre de la Culture a annoncé avoir été testée positive au Covid-19 à la suite de "problèmes respiratoires", et s’être placée "à l’isolement".

De quoi rendre le chanteur de 74 ans "cas contact" et s’interroger sur son éventuelle contamination. Interrogé par Le Parisien, Michel Sardou a réagi à l’annonce de la ministre : "On m’a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid" a-t-il lancé. "Je m’étais dit : 'J’ai l’honneur de recevoir cette décoration qui me fait très plaisir… Ce serait trop bête de ne pas la prendre…' Et je tombe là-dessus", a-t-il ajouté. Le chanteur s’est ensuite amusé de l’ironie de la situation : "C’est la seule fois que je sors, que je m’autorise une sortie depuis des mois, je me dis, on ne risque rien, il n’y a personne, on est dans une grande salle, je reçois quand même le cordon de commandeur, je ne peux pas annuler parce que j’ai peur de voir Roselyne Bachelot… et tac".

Michel Sardou défend roselyne bachelot

Invité en distanciel sur BFMTV ce lundi 22 mars, Michel Sardou a expliqué que toutes les mesures et précautions ont été prises pour limiter les risques de contamination : "Nous n’étions que trois ! Ma femme, une amie de ma femme et moi. Il y avait Roselyne Bachelot et deux de ses secrétaires, je pense. Ça s’est passé très vite, elle m’a fait un charmant petit discours, elle m’a remis le ruban, on a bu un verre de champagne et je suis parti. Ça a dû durer vingt minutes en tout", assure-t-il.

L’interprète de "La maladie d’amour" révèle avoir appris que la ministre avait le covid "par les journaux" : "Je lis les gros titres et je vois d’un seul coup que j’étais cas contact. Ça ne m’a pas inquiété plus que ça, d’ailleurs, ça m’a fait rire, plutôt", a-t-il poursuivi.



Enfin, le chanteur a pris la défense de la ministre vivement critiquée depuis des mois : "C’est une amie de longue date, je l’aime bien. Je sais qu’elle aime beaucoup les artistes, et je trouve un peu injuste de lui tomber dessus aussi fort, alors qu’elle fait ce qu’elle peut. Elle fait avec ce qu’elle a. Il faut bien trouver un responsable, alors c’est elle. Mais j’aimerais qu’on soit un peu plus clément avec elle. Elle ne mérite pas autant de sarcasme et de méchanceté".

Par E.S.