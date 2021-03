Michel Sardou : sa fille se confie sur leur éloignement à cause de la pandémie

Depuis plus d'un an, les restrictions sanitaires rythment la vie de chaque pays pour faire face à la propagation de la Covid-19. Avec des frontières fermées, où la présentation d'un test PCR négatif et une période d’isolement obligatoire pour d'autres pays encore ouverts sont à respecter, les voyages sont devenus très compliqués, voir déconseillés. Dans cette situation, certaines familles et certains proches se sont retrouvés séparés par ces frontières. C'est notamment le cas de Michel Sardou qui n'a pas vu sa fille Cynthia Sardou, depuis un an et demi. A l'occasion de la sortie de son premier roman "Le film", la femme s'est confiée dans les pages d'Ici Paris et a évoqué la distance qui la sépare de sa famille.

Loin de ses proches

Installée depuis 20 ans au Canada après avoir été victime d'un viol en réunion en 2009, Cynthia Sardou vit aujourd’hui "en paix, tranquille et sereine" malgré son traumatisme. Mais avec la pandémie, elle n'a pas pu retrouver son père Michel Sardou avec qui elle est restée proche. "Nous nous sommes retrouvés en 2019 au théâtre. Je n'ai d'ailleurs jamais raté l'un de ses spectacles. J'ai toujours fait le trajet du Canada pour venir l'applaudir...", a-t-elle confié avant de raconter : "En raison de la pandémie, on ne s'est hélas pas vus depuis un an et demi et je n'ai qu'une envie, c'est de revenir en France pour embrasser ma famille dès que je le pourrai". Alors qu'il n'a "quasiment pas bougé de sa maison depuis un an" comme il le confiait au Parisien, Michel Sardou a été placé à l’isolement en étant cas contact après avoir reçu la Légion d'honneur par Roselyne Bachelot, testée positive à la Covid-19.

Par Marie Merlet