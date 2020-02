Michou mort : Son cabaret ne fermera finalement pas, la raison dévoilée !

Le légendaire Michou s'est éteint le 26 janvier dernier à l'âge de 88 ans. L'homme qui avait créé le plus célèbre cabaret parisien avait révélé dans ses mémoires en 2017, qu'il voulait que son établissement ferme le jour de sa mort. Cependant, plus d'un mois après la disparition de Michou, les portes de son cabaret sont toujours ouvertes et ses fans avaient appris que la fermeture ne se ferait pas avant juillet 2020... Mais c'était sans compter sur un nouveau rebondissement. En effet, sa nièce, Catherine a repris les rênes de son trésor et elle n'a pas été à l'encontre des dernières volontés de son oncle comme certains peuvent le penser. Au micro de RTL ce jeudi 27 février, Catherine Catty a tenu à rectifier la situation.

Elle est fière de relever le défi

La nièce de Michou a fait une mise au point concernant le cabaret situé dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Elle est revenue sur les précédentes déclarations de son oncle et a expliqué : "Le personnel a écrit à Michou en lui disant : 'Mais nous, qu'est-ce-qu'on devient ?". Michou, de son vrai nom Michel Georges Alfred Catty, a donc écouté les préoccupations de ses employés et avait répondu avec une lettre datée du 25 juin 2019, "aux airs de testaments" : "Ce sont ma personnalité, mes extravagances et ma présence continue et sans relâche depuis sa création qui en ont fait le succès. Il est clair qu'après mon Grand Départ, le cabaret devra relever un défi de taille. La poursuite de son activité déprendra pourtant en réalité de vous tous et de votre détermination à continuer ce merveilleux spectacle, à maintenir la magie (...) Vous avez donc votre futur entre vos mains". Par ailleurs, la nièce de Michou avait précisé dans les colonnes de Paris Match qu'elle avait demandé aux employés du cabaret s'ils souhaitaient que l'aventure continue et leurs réactions auraient été unanimes : ""Ils ont pleuré. Ils m'ont dit : 'Avec toi, on fonce'". Catherine Catty doit donc relever le défi de son oncle !

Par Solène Sab