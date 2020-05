Mick Jagger confiné en France partage une vidéo hilarante

Alors que le monde entier traverse une crise sanitaire inédite, nombreux sont ceux qui ont dû revoir leurs habitudes quotidiennes. Beaucoup de parents se sont retrouvés à faire classe à la maison. Heureusement, ils peuvent compter sur la créativité de J.K. Rowling pour occuper leurs enfants. D’autres mettent ce temps à profit pour s’adonner à de nouvelles activités, la chanteuse Shakira a ainsi décroché un diplôme de philosophie. Mais certains n’en ont que faire des mesures de confinement et partent en road trip à des centaines de kilomètres de chez eux, c’est le cas de Kendall Jenner. Dans tout ça, le chanteur Mick Jagger a choisi de passer cette période en France dans son château situé en Touraine. Il a publié une vidéo très drôle de son quotidien sur son compte Instagram.

Mick Jagger jardine, cuisine, lit…

La vidéo qui dure plus d’une minute a été initialement diffusée dans l’émission américaine de Jimmy Fallon, "The Tonight Show" le 4 mai dernier. Sur une voix off qui critique ceux qui ne font rien, on découvre Mick Jagger dans sa propriété en train de jouer de la guitare. Mais face aux commentaires, il s’empresse de vaquer à ses occupations. Celui qui a dévoilé un morceau inédit avec son groupe fin avril, est filmé en train de réparer ses volets, s’occuper de son potager, jardiner, faire à manger, surveiller ses moutons ou encore en train de lire la presse locale, "La Nouvelle République". Une vidéo qui montre comment Mick Jagger occupe son quotidien et qui vise à mettre en avant son association, "Save The Children" qui défend les droits de l’enfant à travers le monde.

Par Valentine V.