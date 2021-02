Mika en deuil : il se confie sur la mort de sa mère

Triste nouvelle. Après un long combat mené contre un cancer du cerveau, la maman de Mika s’est éteinte. Alors que France 5 diffuse ce 5 février son concert acoustique enregistré en décembre dernier à l'Opéra royal de Versailles, le chanteur s’est confié sur ce show dont il se souviendra toute sa vie, et pour cause. C’était le dernier auquel sa mère a assisté. "Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère, qui m'a formée, était là, en chaise roulante. D'une certaine manière, je faisais ce concert pour elle... elle est partie peu de temps après... certainement fière de celui que j'étais devenu... me léguant la même exigence pour la suite... ne jamais céder à la facilité, continuer à défricher de nouveaux horizons créatifs... c'est ce qu'elle m'a transmis", a-t-il confié avec émotion dans les colonnes du Parisien.

En jouant à l'Opéra royal de Versailles accompagné par des musiciens classiques, le chanteur américain d'origine libanaise renoue avec l’un de ses premiers amours. "Je n'en parle pas trop, mais le classique c'est une énorme partie de ma vie, et pour la première fois, je peux faire un pont entre la pop et le classique, de manière très claire", a-t-il expliqué. Là encore, sa mère l’a soutenu en lui faisant lire "des poésies en italien, en allemand, en latin. Une rigueur qui lui a permis d’être "engagé pour chanter sur la scène de l'opéra royal de Londres. Et ça a été mon travail, de 8 à 15 ans. La moitié du temps, j'allais à l'école, et l'autre, je chantais".

Quand la maman de Mika a contracté le Covid-19

En septembre 2019, Mika s’est confié dans les colonnes de Paris Match sur la maladie de sa mère. "À partir de ce moment-là, la vie, l’album, tout se met en pause. Mes sœurs, mon frère, mon père et moi, on se met dans une bulle, on se cache. Après l’opération, on retourne dans cette petite maison en Italie. On ferme la porte et on reste ensemble. Puis la chimiothérapie commence en France", a-t-il expliqué. Un combat contre "un cancer du cerveau extrêmement agressif" d’autant plus dur à mener que la mère de famille a contracté le Covid-19. Son état de santé déjà préoccupant s’est dégradé à cause du Covid", a-t-il déploré auprès de nos confrères l’année suivante.

