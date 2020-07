Mika : pourquoi il ne voulais pas écrire ces dernières années

Pendant quatre ans, Mika n'a pas sorti d'album. Une période qui a pour autant été chargée pour le chanteur, entre son rôle de coach dans The Voice durant plusieurs saisons, et ses nombreux concerts à travers le monde. Un emploi du temps bien fourni qui n'a pas été sans conséquence pour Mika dans son envie d'écrire de nouvelles chansons. Revenu avec un cinquième album plus personnel "My name is Michael Holbrook" en octobre dernier, le chanteur s'est confié sur ces dernières années dans "50min Inside", diffusé ce samedi 18 juillet, à l'occasion de sa venue au Mexique en septembre dernier.

"Je m'aimais moins"

"J'ai eu du mal à enregistrer cet album parce que pendant un moment je ne voulais pas écrire. J'étais à la télé, je m'amusais, je faisais plein de tournées. Mais je ne voulais pas écrire. Je chantais différemment, je bougeais différemment sur la scène... Ce n'était pas libre", a confié Mika sur cette période qu'il laisse désormais derrière lui. "Je peux le dire maintenant sans avoir honte, que je m'aimais moins", a avoué le chanteur sur son rapport à lui-même. C'est finalement chez lui aux États-Unis que Mika a repris la plume pour ouvrir un nouveau chapitre en composant un album. "Si on peut vieillir enfant terrible, on trouve la clé pour bien vieillir. Je me fiche de ma peau, des rides... Même avec plus de rides que Florent Pagny, si je garde un esprit libre et un esprit d'enfant terrible, je peux survivre", a confié le chanteur qui a retrouvé son état d'esprit.

Par Marie Merlet