Mika : sa mère atteinte par le coronavirus, elle a échappé au pire

Chaque jour, le nombre de personnes décédées suite au coronavirus augmente considérablement. En ce vendredi 3 avril, près de 55 000 personnes sont mortes de cette maladie dans le monde. En France, plus de 5000 décès sont à déplorer. Les célébrités aussi sont touchées par cette maladie respiratoire. Le saxophoniste Manu Dibango est décédé du coronavirus tout comme l’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf. L’ancien dirigeant n’avait que 68 ans. La maladie a également touché la famille du chanteur Mika. Absent des réseaux sociaux, l’ancien juré de The Voice a expliqué dans un long post publié sur Instagram ce vendredi 3 avril les raisons de son silence. Il s’est exprimé en anglais. "Plusieurs membres de ma famille, à Paris, ont présenté des symptômes du Covid-19", indique pour débuter son récit l’interprète de "Elle m’a dit".

Le chanteur a également rendu hommage aux soignants

L’artiste d’origine libanaise révèle ensuite que sa mère a dû être transportée d’urgence à l’hôpital dimanche dernier. "Ma mère a lutté contre un cancer agressif du cerveau, pour cette raison et pour d’autres, alors que les jours s’écoulaient et que son état de santé empirait, on nous a dit de nous préparer au pire. Nous nous sommes assis à la maison, séparés des uns des autres, dans l’impossibilité de la toucher ou de lui parler (…)", continue Mika. Mais heureusement pour lui, un miracle s’est produit. "Hier, par je ne sais quel miracle, nous avons été informés qu’elle était stabilisée. Je suis incroyablement reconnaissant de pouvoir écrire ce message, j’ai une énorme gratitude envers les soignants qui combattent le virus", continue le chanteur qui précise toutefois que sa famille "est encore loin d’être sortie du bois". Bouleversé par ces évènements et le drame auquel il a échappé, Mika termine son post en ayant une pensée "pour tous ceux qui sont dans la même situation voire pire".

Par Ambre L