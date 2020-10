Mika se confie sur l’état de santé de sa mère

En septembre 2019, Mika révélait que sa mère était atteinte d’un cancer au cerveau. Il évoquait alors dans Paris Match "une tumeur très importante (…) Un cancer du cerveau extrêmement agressif". Une période difficile pour le chanteur qui confiait : "À partir de ce moment-là, la vie, l’album, tout se met en pause. Mes sœurs, mon père, mon frère et moi, on se met dans une bulle, on se cache (…) Puis la chimiothérapie commence en France. Et là, la vie doit reprendre. Ma vie doit reprendre". S’il a repris sa vie d’artiste, il est resté très présent auprès de sa mère qui a dû faire face à une nouvelle bataille : celle contre le coronavirus. Le chanteur l’a annoncé sur son compte Instagram en avril dernier.

Il fait part du courage de sa mère

Alors que Mika organisait le 14 septembre un concert caritatif en soutien aux habitants de Beyrouth qui ont fait face à de terribles explosions en août dernier, il s'est confié à Paris Match. Dans le magazine paru ce jeudi 1er octobre, il revient notamment sur l'état de santé de sa mère et donne quelques nouvelles. "Son état de santé déjà préoccupant s’est dégradé à cause du Covid-19", confie le chanteur. Puis il revient sur le courage de sa mère, "Mais elle s’est battue et a eu beaucoup de chance, elle s’en est sortie". Son état de santé reste tout de même préoccupant. "Ma mère a été fondamentale dans le développement de ma créativité et elle a toujours travaillé avec moi. J’ai été bouleversé qu’elle puisse voir ce spectacle, mais aussi très triste qu’elle n’ait pas pu participer activement à cette aventure" raconte Mika.

