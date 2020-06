Mike Brant : sa nièce fait des révélations sur sa mort (exclu vidéo)

A l’âge de 28 ans, le 25 avril 1975, Mike Brant décédait. Le chanteur a fait une chute mortelle depuis le sixième étage d’un immeuble parisien. L’interprète de "Rien qu’une larme" rend son dernier souffle dans l’ambulance qui le transporte à l’hôpital. Si beaucoup s’accordent à dire que Mike Brant s’est suicidé, l’enquête n’a jamais pu établir si l’artiste s’est volontairement jeté de son appartement. Les rumeurs les plus folles ont couru à ce sujet (assassinat, suicide lié au poids de son succès, excès de prise de stupéfiants…) Mike Brant avait fait une tentative de suicide un an avant sa mort. "Il était surmené, dans un rythme éffréné de plus de deux cents gala par an, parfois trois dans la même soirée, de voyages d'une ville à l'autre entrecoupés d'interviews, de reportages aux quatre coins du monde, d'enregistrements studio, d'émissions télé, non-stop", indiquait sa nièce Yona pour expliquer son geste dans une interview accordée à Ici Paris en avril 2020.

Suicide, assassinat, accident ?

Invitée du "Débrief de Non Stop" ce jeudi 4 juin, la nièce de Mike Brant a fait des révélations sur les circonstances de la mort de son oncle. "Je pense que le mystère perdure toujours car personne n’était là pour témoigner de ce qu’il s’est passé", indique la présidente de son fan-club. "Aujourd’hui on peut émettre un doute, chacun se fera sa théorie. (…) Je n’étais pas là le jour où cela s’est passé donc je ne vais pas dire c’est ça ou ça. Maintenant je pense qu’effectivement on peut se poser la question s’il n’a pas été assassiné ou s’il ressentait un trop-plein de tas de choses et qu’il a voulu être en paix", révèle-t-elle sur Non Stop People. "Je pense qu’on peut se poser la question", conclut Yona Brant sur le sujet. Des propos qui vont relancer bien des rumeurs sur la mort du chanteur.

Par Non Stop People TV