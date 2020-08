Miley Cyrus célibataire, c'est fini avec Cody Simpson

Miley Cyrus ferait de nouveau partie du clan des célibataires. Après seulement dix mois de relation, la chanteuse mondialement connue et le chanteur australien de folk, Cody Simpson se sont séparés selon le média américain TMZ.com. Des sources proches de l'ancien couple leur auraient confié qu'ils se seraient séparés au cours des dernières semaines, cependant, la raison de leur rupture n'a pas été communiquée. Miley Cyrus et Cody Simpson ont commencé à sortir ensemble en octobre 2019, peu de temps après la séparation de la chanteuse avec Kaitlynn Carter, qui a suivi son divorce d'avec Liam Hemsworth, avec qui elle est restée en couple pendant une dizaine d'années. Une histoire d'amour qui a cependant été ponctuée de hauts et de bas, l'ex-couple s'étant séparé à plusieurs reprises.

Dix mois d'amour

Si jusqu'à présent, ni Miley Cyrus ni Cody Simpson n'avaient confirmé l'information, c'est à présent chose faite. La chanteuse de 27 ans a partagé la triste nouvelle sur Instagram Live le jeudi 13 août, avant la sortie de son nouveau single, "Midnight Sky". Elle a déclaré : "Pour le moment, deux moitiés ne peuvent pas faire un tout, et nous travaillons individuellement sur nous-mêmes, devenant les personnes que nous voulons être. Comme tout le monde à cet âge, nous décidons simplement qui nous voulons être avec nos vies, ce que nous voulons faire de nos vies. Et donc, ne faites pas une histoire dramatique si la semaine prochaine nous sortons et nous achetons de la pizza. Nous sommes amis depuis 10 ans et nous continuerons d’être amis. Ne faites pas quelque chose que ce n’est pas.". Les deux chanteurs semblaient filer le parfait amour. Cody Simpson avait pris soin de Miley Cyrus en novembre 2019 lorsqu'elle avait subi une chirurgie des cordes vocales. En mars dernier, ils s'étaient même fait tatouer ensemble. Ils restent cependant en bons termes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CS (@codysimpson) le 31 Oct. 2019 à 11 :17 PDT 31 Oct. 2019 à 11 :17 PDT

Par Solène Sab