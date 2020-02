Miley Cyrus laisse échapper un téton au défilé Marc Jacobs, la photo buzz

La vie privée de Miley Cyrus s'est retrouvée ces derniers mois en Une des magazines people et pour cause : l'interprète de "Wrecking Ball" a divorcé de Liam Hemsworth avec lequel elle s'était mariée en décembre 2018. En janvier dernier, le site TMZ a révélé que l'ex-couple a déjà finalisé le divorce. Cependant, les deux ex-tourtereaux devront attendre jusqu'au 22 février prochain, date à laquelle ils seront officiellement et légalement "célibataires". Ce qui ne les a pas empêchés de retrouver l'amour. Si le frère de Chris Hemsworh est en couple avec le mannequin Gabriella Brooks, Miley Cyrus s'est entichée de Cody Simpson, un chanteur australien de 23 ans. "Je suis très heureux. Très heureux. Elle est créative. Elle est très passionnée par ce qu'elle fait, et je lui ressemble beaucoup (...) Nous avons une relation saine et c'est génial", a confié le jeune homme à la presse en octobre dernier lors d'un évènement organisé par la marque "Tiffany & Co".

"Libérez le téton"

La Fashion Week a débarqué cette semaine à New York. Un rendez-vous mode que Miley Cyrus n'a pas manqué. En effet, la chanteuse de 27 ans a assisté au défilé de Marc Jacobs. Elle est même montée sur le podium, vêtue des créations du designer. Sur Instagram, l'ex-femme de Liam Hemsworth a posté une vidéo de sa prestation qui a déjà été visionnée plus de six millions de fois. Miley Cyrus a aussi enflammé la Toile en postant un cliché sur lequel elle laisse échapper un téton. "Glisse vers la droite. Mais dépêche-toi. Instagram supprimera certainement ce message bientôt", s'est-elle amusée en légende de la publication. Les internautes n'ont pas manqué de réagir à cet accident de téton, la majorité d'entre eux postant le hashtag "Free The Nipple" (NDLR, "Libérez le téton). Il s'agit d'un mouvement visant "à promouvoir l'égalité des sexes dans la nudité" (L'Obs) et que Miley Cyrus soutient avec d'autres stars.

Par Non Stop People TV