Miley Cyrus privilégiée face au coronavirus, elle se confie

Alors que le coronavirus sévit dans le monde entier, cette crise met les disparités sociales en évidence, notamment aux Etats-Unis. Un constat qui est partagé par Miley Cyrus. Lors d’un entretien avec le Wall Street Journal, la chanteuse américaine a reconnu qu’elle est privilégiée en tant que célébrité face au Covid-19 : "Mon cas est si rare que ça semble presque mal d'en parler. Ce que je traverse, ce n'est pas le Covid-19. Ma vie a été mise sur pause, mais en réalité je n'ai aucune idée de ce que c'est de vivre cette pandémie. Je vis dans le confort de mon domicile, je suis en capacité de mettre de la nourriture sur ma table et financièrement, je suis stable. Ce n'est pas la même histoire pour beaucoup de gens".

Les confidences de Miley Cyrus

Actuellement confinée à Los Angeles avec son compagnon Cody Simpson, Miley Cyrus propose régulièrement un rendez-vous avec ses fans sur Instagram intitulé "Bright Minded". Miley Cyrus discute en live et en visioconférence avec des célébrités, des membres du personnel soignant et des proche pour parler de la crise du coronavirus : "Je suis certaine que les hésitations des gens à participer au programme venaient grande partie du fait que ça semble presque mal, pour les célébrités, de partager leur expérience. Parce qu'il n'y a pas de comparaison possible". Miley Cyrus n’est pas la seule à sortir du silence. Jennifer Aniston a poussé un coup de gueule sur Instagram contre le coronavirus : "Cher Covid-19, tu peux gentiment aller te faire f*utre maintenant ! Merci, AU REVOIR".

Par Alexia Felix