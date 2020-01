Miley Cyrus : retour sur les dix dernières années mouvementées de la chanteuse

Pour une génération entière, Miley Cyrus sera toujours "Hannah Montana", personnage emblématique de la série éponyme de Disney Channel. Un rôle qui lui a longtemps collé à la peau, et duquel elle s'est séparée, lasse, avec perte et fracas. En 2010, alors que Miley Cyrus entame une carrière solo, elle se fait de plus en plus sexy sur scène. Ses concerts prennent d'autres allures, bien loin de l'esprit bon enfant du monde de Disney. La chanteuse est résolue à ne plus marcher dans les traces d'Hannah Montana. Cette même année, après la sortie de son album "Can't Be Tamed", Miley Cyrus annonce faire une pause dans sa carrière musicale, désireuse de se concentrer sur des projets cinématographiques. Au passage, elle déclare aussi qu'elle met un terme à son cursus universitaire. Le changement est radical.

Miley Cyrus : d'un extrême à l'autre

Entre-temps, Miley Cyrus, beaucoup trop attachée à la musique, reprend sa carrière de chanteuse et enchaîne les concerts. En 2013, elle prend une décision symbolique en changeant de label et en s'associant à la maison de disques grâce à laquelle Britney Spears a opéré son come-back. Dès lors, le ton est donné : son prochain album sera "sexy, adulte et crédible". Et toutes les promesses ont été (un peu trop) tenues. Le 25 août 2013, Miley Cyrus lance une véritable bombe en dévoilant le clip vidéo de son nouveau titre, "Wrecking Ball". Une vidéo dans laquelle la jeune femme apparait entièrement nue, adoptant une attitude très provocante. Le clip est un véritable succès, et marque les débuts de la nouvelle Miley Cyrus. Coupe de cheveux courte, tatouages, drogues et attitudes irrévérencieuses, la jeune femme fait les choux gras de la presse à scandale, et certains lui prédisent même une descente aux enfers similaire à celle traversée par Britney Spears dans les années 2000.

Côté cœur aussi, Miley Cyrus fait tourner les têtes. Avec Liam Hemsworth, rencontré en 2009 sur le tournage du film "The Last Song", elle vit une relation tumultueuse, faite de fiançailles et de ruptures. À la fin de l'année 2018, alors que Miley Cyrus avait semble-t-il choisi une existence un peu plus paisible, les tourtereaux se disaient "oui", dans l'intimité de leur demeure… Avant de divorcer seulement quelques mois plus tard. Aujourd'hui, à 27 ans, Miley Cyrus a opéré un changement radical, bien loin de l'image lisse d'Hannah Montana. Si elle cartonne dans les charts, la chanteuse file désormais des jours heureux au bras de Cody Simpson, après avoir un temps flirté avec Kaitlynn Carter, l'ex-femme de Brody Jenner. On n'arrête pas Miley Cyrus…

