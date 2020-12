Miley Cyrus révèle la cause de son divorce avec Liam Hemsworth

C’est en 2010 que Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont rencontrés pour la première fois. Malheureusement pour les deux amoureux, leur idylle aura été marquée par des hauts et des bas. Pourtant en décembre 2018, les deux comédiens avaient surpris le monde entier en annonçant son mariage. Mais à peine huit mois après cette union, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont subitement divorcé. De passage ce mercredi 2 décembre dans le show du journaliste Howard Stern sur SiriusXM, Miley Cyrus a révélé selon elle la cause de la fin de son histoire avec Liam Hemsworth. Et selon la chanteuse, c’est l’incendie en novembre 2018 de leur maison qui aurait eu raison du couple : "Nous étions ensemble depuis nos 16 ans. Notre maison a brûlé. Nous étions fiancés. Je ne sais pas si nous pensions vraiment que nous allions nous marier, quand nous avons perdu notre maison à Malibu. […] J'étais en Afrique du Sud, donc je ne pouvais pas rentrer à la maison, et mes animaux étaient attachés à un poteau sur la plage. J'ai tout perdu".

"Il y avait trop de conflits"

Miley Cyrus a poursuivi : "Tout était parti, toutes les chansons que j'avais écrites étaient dans cette maison. Chaque photo de moi que mes parents m'avaient donnée, tous mes scripts, j'ai tout perdu". Face à cette épreuve, le couple a pris la décision de se marier le plus rapidement possible : "Je me suis simplement accrochée à ce qui me restait de cette maison, qui était lui et moi". Malheureusement, cette situation n’a fait que creuser le fossé entre les amoureux, les poussant au divorce. Mais malgré tout, Miley Cyrus a assuré garder un profond respect pour Liam Hemsworth : "Et je l'aime et l'aimais vraiment très, très, très fort et je l'aimerai toujours... Il y avait trop de conflits.... Quand je rentre à la maison, je veux me lier à quelqu'un. Je ne veux pas de drames ou me battre".

Par Alexia Felix