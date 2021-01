Milli Vanilli : Fabrice Morvan revient sur le scandale et parle d'un "piège" (Exclu vidéo)

Avec leur titre "Girl You Know It's True" - qui comptabilise plus de 75 millions de vues sur YouTube - le groupe Milli Vanilli a connu un énorme succès. Mais le rêve a rapidement pris fin, lorsque le public a appris que les deux chanteurs - Fabrice Morvan et Rob Pilatus - chantaient en play-back et que leurs voix étaient en réalité celle de plusieurs chanteurs américains appelés par Frank Farian - leur producteur - pour enregistrer l'ensemble de leurs titres. Une supercherie que Fabrice Morvan a accepté d'évoquer en exclusivité sur le plateau du "Débrief de Non Stop" jeudi 7 janvier 2021.

Dans un premier temps, Mickael Dos Santos a voulu savoir pourquoi le duo de chanteurs a accepté de ne pas chanter sur leurs titres. "Il y avait un contrat, on l'a signé. Trois albums, on ne savait pas, sans manager et sans avocat. Quand il était temps de chanter sur le single, Frank Farian nous a sorti une excuse du genre : 'Vous ne pouvez pas chanter'. On lui répond : 'Comment ça ?' Il fait : 'Vous ne pouvez pas, les voix sont faites alors...' et nous, on a fait : 'Non, non, non. On ne veut pas faire ça'. Mais il nous a payés pendant près de huit mois", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Il a préparé un piège et dans ce piège, nous sommes tombés, innocents, sans le savoir. Lui savait exactement ce qu'il faisait. Pour s'en sortir, on a fait : 'Ok, on fait un single et on se casse', mais on avait signé pour trois albums. On avait dépensé l'argent qu'il nous avait donné. On a cru qu'on allair partir, on ne pensait pas que le single allait faire quelque chose, et là, ça a commencé".

Une supercherie révélée par qui ?

Dans la suite de l'entretien, Fabrice Morvan a confié que la maison de disques savait exactement ce qu'il se passait. Mais alors, qui a révélé la supercherie ? C'est Frank Farian lui-même. Pourquoi l'a-t-il fait ? "Il voulait qu'on continue avec le deuxième album. Il voulait qu'on fasse la même chose (...) On s'est amusé avec lui, on voulait lui donner une leçon, parce que c'était pas cool ce qu'il avait fait. On lui a fait croire qu'on allait le faire et au dernier moment, on a coupé. On savait qu'on allait tout perdre, mais on était prêt car on était en transition", a confié le chanteur.

Rob Pilatus, son ex-acolyte de "Milli Vanilli", est décédé le 2 avril 1998 à l'âge de 32 ans d'une overdose accidentelle de médicaments et d'alcool à Francfort. Lorsque Fabrice Morvan a évoqué sa disparition sur le plateau du "Débrief de Non Stop", il a parlé de la mort d'un "coeur brisé". Et de préciser. "Il n'a pas vu la chose arriver. D'un coup, tout le monde allait nous regarder différemment. Ça l'a brisé complètement. Puis il était plus fragile". Si Fabrice Morvan a pu s'en sortir, c'est grâce à sa passion pour la musique qui l'a "tiré de ce tunnel noir", a-t-il conclu.

