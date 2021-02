Miss France - Richard Sanderson : combien lui rapporte le générique de l'émission ? (Exclu vidéo)

Ce week-end, Richard Sanderson était l'invité de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le chanteur a présenté son nouveau titre en duo avec sa femme Shelma baptisé "La Tchatche" et où il a réagi à la tribune polémique de Francis Lalanne. Ce dernier est visé par une enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation à la suite de sa tribune où il a appelé le peuple à se mobiliser contre la tyrannie et a réclamé la destitution du président Emmanuel Macron.

"Je connais Francis Lalanne, j'aime beaucoup", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Il est dans son monde. Je trouve que c'est assez maladroit ce qu'il a fait. On dit toujours : 'Vous faites de la musique, vous êtes là pour donner du bonheur aux gens, il ne faut pas faire de politique'. Lui, il fait un peu de théâtre. Il a du talent, et je ne comprends pas pourquoi... À mon avis, c'est gratuit. Il va avoir des problèmes, sûrement. Je l'aurais dissuadé si j'étais dans son entourage au moment où ça s'est passé".

"C'est pas énorme..."

Dans ce même entretien, Richard Sanderson a parlé du générique de "Miss France" qu'il a lui-même composé dans les années 90. "Au départ, avant d'être sur TF1, l'émission était sur France 3. Elle était présentée par Julien Lepers. On changeait de générique tous les ans (...) Quand nous sommes arrivés, Gérard Louvin m'a dit : 'Il faut en prendre un, et faut garder le même'. J'ai proposé celui-là, enfin il y en avait deux. Ils ont choisi celui-là et depuis, c'est resté le générique. 'Endemol' a repris le même générique. Souvent, quand Miss France arrive dans une émission, on met ça comme musique", a-t-il dit.

En termes de droits d'auteur, pour un générique comme celui-ci, repris à la télévision et sur d'autres plateaux, combien ça lui rapporte ? "C'est pas énorme, parce que c'est court et 'Miss France', ça passe une fois par an. Les petites fois où ça passe dans d'autres émissions, ce n'est pas vraiment énorme. Ça représente 4 000 ou 5 000 euros par an. Ça dépend, il y a des années où ils vont plus le passer que d'autres", a-t-il répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV