Moha La Squale accusé de violences et agressions sexuelles : une 5ème femme porte plainte

Le rappeur Moha La Squale est au coeur de nombreuses polémiques. Il y a quelques jours, plusieurs femmes sont sorties du silence et ont accusé le rappeur de violences et agressions sexuelles. Après avoir porté plainte, elles ont décidé de rendre leur témoignage public. Dans les colonnes du Monde, trois victimes ont fait part du calvaire enduré pendant quelques mois. "Au début, c’était des insultes, et ça a très vite dégénéré en "je te pousse". Puis les premières claques. Tout doucement, ça prenait de l’ampleur. Il me tirait par les cheveux tellement fort que la peau du crâne se décollait, j'avais des hématomes partout sur la tête. Il m’a dit : "Si tu me quittes et que tu parles, je te ferai tirer une balle dans le genou, j’enverrai un mec te lacérer le visage avec une lame de rasoir, je vais appeler des mecs du quartier pour qu’ils t’emmènent dans une cave te violer. Et quand ils auront fini, je viendrai te graver Moha La Squale dans le dos".

une nouvelle accusation

Des propos qui ont vivement choqué et qui ont poussé d'autres victimes à porter plainte. Ce mercredi 23 septembre, une cinquième jeune femme vient de déposer plainte. Me Thibault Stumm, l'avocat de la plaignante a annoncé que cette plainte avait été déposée ce mardi 22 septembre et qu'elle concerne des "faits de séquestration" qui auraient eu lieu "dans l'année 2020". La victime est "une jeune femme dans la moyenne d'âge des autres plaignantes" et qui fréquentait "occasionnellement" le rappeur. L'avocat de la jeune femme ajoute ensuite : "Cette personne avait déposé plainte en 2011 au commissariat du XXe pour des faits de violences. Elle avait retiré sa plainte à la suite de pressions subies de la part de Moha La Squale et de sa famille".

Par J.F.