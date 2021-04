Moha La Squale condamné à six mois de détention à domicile : son avocate réagit (Exclu vidéo)

Le rappeur Moha La Squale a été condamné jeudi 15 avril à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion à la suite d'un contrôle de police survenu en juin dernier à Paris. Lors du procès le 18 mars dernier - audience à laquelle il était absent - la procureure avait requis une peine de dix mois de détention à domicile sous surveillance électronique à son encontre. À noter que le rappeur a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser des amendes d'un montant compris entre 400 et 500 euros aux trois policiers qui s'étaient portés partie civile.

Peu après l'annonce de sa condamnation, Mathilde Wessels s'est entretenue avec l'avocate de Moha La Squale dans "Non Stop Info", émission diffusée sur Non Stop People. Me Elise Arfi a réagi au verdict, confiant si elle était satisfaite ou non. "Satisfaite, c'est beaucoup dire parce qu'on soulevait la nullité dans ce dossier car on considère que les motifs de l'interpellation n'étaient pas clairs. Quand il y a une condamnation, on est rarement satisfait. Mais s'il y a un motif de satisfaction à avoir, c'est quand même de reconnaître que le tribunal a rendu une condamnation qui est beaucoup plus basse que ce qui avait été demandée par le parquet", a-t-elle dit.

"Il s'attendait à avoir une sanction..."

Dans la suite de l'entretien, Me Elise Arfi en a dit plus sur l'état d'esprit de son client, qui "a reconnu très humblement les faits qui lui étaient reprochés". Et de poursuivre : "Il s'attendait à avoir une sanction. Là-dessus, il n'y a pas de surprise". Que signifie une détention à domicile ? "C'est une peine qui existe dans le droit pénal depuis 2019 et qui permet au tribunal, quand une personne présente tous les gages d'insertion - bénéfiçiant d'un domicile, d'un travail fixe - de lui permettre d'être directement placé sous bracelet électronique", a-t-elle répondu.

Moha La Squale est aussi visé par une enquête pour violences, séquestration et violences sexuelles à l'encontre d'anciennes compagnes. Qu'en est-il de cette affaire ? "Elle est en cours. Les plaignantes se sont très, très amplement répandues sur les réseaux, également via leurs avocats dans la presse écrite. Dans ce dossier, nous n'avons pas la copie de la prodécure, nous n'avons pas accès au dossier. On a pu quand même reconstituer de qui il s'agissait, qui sont les plaignantes et mon client conteste fermement les accusations contre lui. J'ai déposé auprès du Parquet une note avec notamment des échanges de messages, des photos, des extraits de réseaux sociaux de l'époque des faits et qui, à mon avis, devraient quand même permettre de dégonfler sacrément cette affaire", a-t-elle dit. À ce stade de l'enquête, Moha La Squale n'a pas encore été confronté aux plaignantes.

Par Non Stop People TV