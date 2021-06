Moha la Squale : Le rappeur mis en examen pour violences, agression sexuelle et séquestration

En septembre dernier, cinq femmes dont trois anciennes compagnes de Moha la Squale avaient décidé de porter plainte contre lui. Visé par une enquête, le rappeur avait été dépeint par les plaignantes comme un homme très violent : "Il me tirait par les cheveux tellement fort que la peau du crâne se décollait, j'avais des hématomes partout sur la tête. Il m’a dit : "Si tu me quittes et que tu parles, je te ferai tirer une balle dans le genou, j’enverrai un mec te lacérer le visage avec une lame de rasoir, je vais appeler des mecs du quartier pour qu’ils t’emmènent dans une cave te violer. Et quand ils auront fini, je viendrai te graver Moha La Squale dans le dos" avait notamment raconté l’une de ses victimes présumées âgée alors de 23 ans dans les colonnes du Monde.

Moha la Squale clame son innocence

Neuf mois plus tard, nos confrères du Monde annoncent cette semaine que Moha la Squale a été mis en examen pour agression sexuelle et violences par conjoint ainsi que pour séquestration. De son côté, le rappeur clame son innocence : "Je n’ai jamais au grand JAMAIS levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire" écrivait-il sur Twitter fin avril. Placé en garde à vue lundi, il a été présenté à un juge d’instruction dans la foulé et mis sous contrôle judiciaire. Âgé de 26 ans, Moha la Squale était considéré comme l’un des grands espoirs du rap français. Passé par le Cours Florent, il avait notamment été nommé aux Victoires de la musique en 2019.

Par Benjamin S.