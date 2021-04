Mort de Black Rob : le célèbre rappeur américain est mort à 51 ans

Le monde du rap américain est à nouveau plongé dans le deuil. Le 9 avril dernier, le rappeur DMX est mort à l’âge de 50 ans après une overdose. Placé sous assistance respiratoire après avoir été conduit à l'hôpital, l’artiste était dans un état végétatif, ce qui a conduit sa famille à prendre la lourde décision de débrancher la famille qui le maintenant en vie.

Une dizaine de jours après ce drame, voilà qu’un autre célèbre rappeur de la même génération décède. La presse américaine a en effet annoncé ce samedi 17 avril 2021, la mort du rappeur Black Rob à l’âge de 51 ans. Black Rob de son vrai nom Robert Moss souffrait de problèmes de santé liés à ses reins, comme l’avait expliqué son ami DJ Self il y a quelques jours : "Les reins de Rob s’affaiblissent à nouveau, je fais passer ce message pour savoir si quelqu’un peut l’aider" pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. À la suite de cela, une campagne participative pour financer ses soins avait été lancée à l’initiative du rappeur Mark Curry et du producteur Mark Zombie. "Ce GoFundMe a pour but de l’aider à trouver un nouveau logement, à payer ses frais médicaux et retrouver une stabilité dans cette période compliquée" avaient expliqué les deux hommes. "Nous avons perdu de nombreuses légendes et nous ne pouvons pas en perdre plus."

Un décès brutal

Et alors qu’ils avaient réussi à récolter 30 000 dollars, ses proches ont finalement dû faire face à son décès. "Je ne sais pas par où commencer… Rob nous a quittés il y a environ une heure." a écrit Mark Curry en légende d’une vidéo publiée sur Instagram, pour annoncer la mort de Black Rob et partager sa peine.

Véritable légende aux États-Unis, Black Rob avait connu la gloire au début des années 2000 avec l’album "Life Story". Il était aussi connu pour sa collaboration avec P.Diddy et Mark Curry sur le tube "Bad Boy For Life". Black Rob était papa de quatre enfants prénommés Kayli, Rianna, Diamond et Million.

